Nieuwe melkkoe? Splinternieuwe flitspaal Hoofddorp vanaf donderdag in bedrijf

De flitspaal komt er op aanvraag van de politie en het Openbaar Ministerie, die merken dat veel automobilisten er harder rijden dan de maximaal toegestane vijftig kilometer per uur. Ook wordt op het kruispunt geregeld het rode licht genegeerd.

Vooral dat laatste levert onaanvaardbare risico's op, in de eerste plaats omdat er vanuit de omliggende wijken veel fietsers de Van Heuven Goedhartlaan oversteken. Ook op de Asserweg - in het verlengde van de Altenburg - is een flitspaal geplaatst, maar die wordt later aangezet.

Drie jaar

De flitsers blijven in ieder geval drie jaar staan. Daarna zal de politie in overleg met de gemeente en OM besluiten of de verkeersveiligheid voldoende is verbeterd om de palen weg te halen, schrijft hcnieuws.nl.