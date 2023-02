De Peiling: Valentijnsdag is dé dag van de liefde

Vandaag is het veertien februari, Valentijnsdag. Op deze dag geven geliefden elkaar extra aandacht door cadeautjes, bloemen of kaartjes te geven. Ook bestaat er de traditie dat men een roos of een kaartje stuurt naar zijn of haar geheime liefde. Is deze dag eigenlijk nog wel om de liefde te vieren of is dit tegenwoordig alleen nog een mooi verdienmodel voor winkels?

Deze dag van de liefde, die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten afkomstig is, is begonnen uit commercieel oogpunt. Valentijnsdag is in Nederland in korte tijd, sinds midden jaren 90, ook een groot commercieel succes geworden. Cadeauwinkels, boekenwinkels, lingeriewinkels en bloemisten profiteren hiervan.

Valentijnsdag in Nederland

In 2007 deed 35 procent van de Nederlanders iets aan Valentijnsdag, maar in de jaren erna daalden dit aantal flink. In 2015 deden nog maar 21 procent van de Nederlanders mee aan deze feestdag. Toch was er tijdens de corona pandemie weer een stijging te zien. Zo werd Valentijnsdag in 2019 door 29 procent van de Nederlanders gevierd. Wat vind jij? Is Valentijnsdag de dag van de liefde of de dag van de commercie?