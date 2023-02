Een West-Friese ode aan de liefde op Valentijnsdag: "Heb d'aar verlangst nei jou?"

De bossen rozen zijn vandaag niet aan te slepen, sommigen geliefden worden getrakteerd op chocolade of ontvangen vandaag extra veel liefde. Óf een kaart van een anonieme afzender. Anderen laten de dag voor wat het is. "Het is altijd goed om bij de liefde stil te staan", zegt Martine. "Het hoeft niet per se voor je partner te zijn, maar kan ook om een waardevolle vriendschap gaan."

Zelf heeft ze nooit een kaart verstuurd. Wel één ontvangen. "Ik wist ook wel van wie hij afkomstig was, maar ik heb er niets mee gedaan." Of ze vandaag verwacht iets te ontvangen van haar man? De lach verraadt veel. "Hij is niet zo'n romanticus..."

Dichter van Medemblik

De Abbekerkse werd een maand geleden verkozen tot Dichter van Medemblik. "Het geeft mij nog meer een podium om het West-Friese dialect naar voren te brengen, al zal ik ook wel in het Nederlands dichten. Ik hoop dat ik zo meerdere mensen kennis kan laten maken met de taal en voor verbinding kan zorgen."

Speciaal voor Valentijnsdag maakte ze een gedicht met een toepasselijke titel: Liefde. "Het gedicht gaat over de liefde tussen twee mensen, die zomaar kan ontstaan of kan groeien, maar sowieso onderhoud nodig heeft. Ook wil ik benadrukken dat liefde overal te vinden is, in iedereen zit, dus ook voor wie liefde mist, komt liefde echt op het pad."

Liefde

Liefde ken d'r zommaar weze

As 'n vonk, 'n bliksemskicht

Of lenigies-an ken 't groeie,

Net as 'n bloem nei 't licht.

Je moete vezellef wel wete

Heb d'aar verlangst nei jou?

En as je mekaar den goed handse,

Bloif je mekaar den ok trouw?

Liefde ken ok rap vertrekke,

Dat, neem liefde nooit voor lief,

Want liefde, dat is ok hard werke,

Met oug voor d'aar of 'n brief.

Vedaag is de dag van de liefde,

Liefde huist bai iederien,

Maar 't is vezelf wel effies mooier,

As are jouw liefde ok zien.

Liefde ken d'r zommaar weze,

Ok al loikt -ie zô weg-woid,

Krek as je 't gien meer verwachten,

Den is 't voor liefde jouw toid.

Martine Meester - van Groningen