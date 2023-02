Alkmaars ziekenhuispersoneel bezet rotonde: "Weer strijden voor betere cao"

Met toeters, bellen en slaand op po's eisen ziekenhuismedewerkers een betere beloning. Een grote stoet zorgverleners van het ziekenhuis in Alkmaar liep daarom in optocht door de stad en bezette korte tijd een rotonde om hun wensen kracht bij te zetten: "We zijn gewoon heel boos dat we na zo'n pandemie weer opnieuw moeten strijden voor een goede cao."

De demonstranten verzamelden zich gistermiddag bij het ziekenhuis, liepen daarna naar de rotonde bij de Bergerhout en hielden deze een kwartiertje bezet, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. "De zorg die we moeten leveren in ziekenhuizen wordt steeds complexer", legt operatieassistent Tanneke Goverse uit. "De werkdruk wordt alsmaar hoger. Daarbij komt nog het schreeuwende tekort aan personeel, bovenop de naweeën van de coronapandemie. En dan hebben we ook nog te maken met een enorme inflatie." Volgens Goverse liepen zo'n vierhonderd ziekenhuismedewerkers mee met de protestmars. Tekst gaat verder onder de video.

Zorgprotest Alkmaar - Alkmaar Centraal

Twee weken geleden kwam de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) met een eindbod van dertien procent, maar dat bod vonden de vakbonden onvoldoende. Er lijkt nog geen zicht op een einde aan de impasse. "De NVZ moet terug aan de onderhandelingstafel." De protestactie gisteren was buiten werktijd, benadrukte Goverse eerder bij NH Nieuws. Het ziekenhuis wordt voorlopig nog niet platgelegd. "Drie kwartier lopen en vervolgens zijn we veel te lief en gaan we gewoon weer naar het ziekenhuis", stelt een van de demonstranten. "Maar dat geeft wel aan hoe de verpleegkundigen zijn."