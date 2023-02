Inwoners Opmeer wekenlang in het licht door storing straatverlichting

In verschillende wijken in Spanbroek en Opmeer heeft de straatverlichting dag en nacht gebrand. Spanbroeker Netty vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat dit zeker vier weken heeft geduurd. Volgens netbeheerder Liander komt dit door een storing bij de schakelaars, maar is het probleem inmiddels verholpen en is de verlichting overdag weer uit.

Inwoners van Opmeer en Spanbroek hebben zich de afgelopen weken verbaasd over de brandende straatverlichting overdag. Vierentwintig uur per dag brandde de straatverlichting in verschillende wijken van de twee dorpen, behalve in de nieuwbouwwijk Heerenweide.

Volgens Netty van Wechem uit Spanbroek heeft dit probleem zeker een maand geduurd, en vindt ze het van de zotte dat de verlichting zo lang heeft gebrand. Als WEEFF haar belt deze ochtend blijkt het probleem verholpen. "Het is ongelooflijk! Ze staan nu uit", vertelt Netty.

"Op een gegeven moment begon het op te vallen", licht ze verder toe. "Ik hoorde van meerdere mensen uit de buurt dat zij zich eraan geërgerd hebben. Er is contact met de gemeente Opmeer gezocht, en ook met netbeheerder Liander. Het was ook het eerste wat ik zag als ik 's ochtends door het raam keek."

Kiezen tussen twee kwaden

Netbeerder Liander laat weten dat er sprake was van een storing bij de schakelaars, waardoor de verlichting 's avonds niet aangezet kon worden. Een woordvoerder vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat dit probleem inmiddels opgelost is.

"Door de storing moesten we kiezen tussen twee kwaden", lichten ze toe. "Of de lampen staan continu aan, of ze zouden helemaal niet branden. We hebben helaas niet de capaciteit om de schakelaar iedere dag handmatig om te zetten, dus hebben we voor veiligheid gekozen en is er besloten om de lampen dan maar aan te laten."

Liander geeft toe dat de situatie niet ideaal is voor het milieu, zeker in een tijd waarin iedereen opgeroepen wordt om zuinig te zijn met het energieverbruik. Het heeft volgens Liander dan ook lang geduurd voordat het probleem opgelost kon worden, maar inmiddels is de storing opgelost en staat de straatverlichting overdag weer uit.