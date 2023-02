Plofkraak bij juwelier in Bussum: "Er is best wel wat meegenomen"

Aan de Nassaustraat in het centrum van Bussum is even voor 4.00 uur een plofkraak gepleegd bij een juwelier. De politie doet op dit moment nog volop onderzoek naar de kraak. Het is niet bekend hoeveel er tijdens de overval buit is gemaakt.

NH Radio-verslaggever Sjoerd deed vanmorgen verslag vanaf de Nassaustraat. Volgens hem is de schade aan de winkel groot. De eigenaar van de juwelier was tijdens de plofkraak in een bovengelegen woning aanwezig. Hij is hoorbaar aangedaan en staat Sjoerd met tranen in zijn ogen te woord. Volgens hem is er 'best wel wat mee genomen’.

Auto op hoge snelheid

De ravage in de rest van de straat is ook groot. Zo zijn ramen in de straat gesneuveld en ligt er overal glas. Het team explosieven verkenning heeft de omgeving na de situatie na de kraak gecontroleerd op onontplofte explosieven. Dit bleek niet het geval. Wel wordt er op dit moment nog forensisch onderzoek door de politie uitgevoerd.

Een politiewoordvoerder laat weten nog geen zicht op de vier daders te hebben. Getuigen en omwonenden die iets gezien of gehoord hebben, wordt opgeroepen zich te melden. "Met name mensen die een auto op hoge snelheid hebben horen wegrijden, dat horen wij graag."