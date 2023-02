Groep UvA-wetenschappers tegen uitsluiting Shell: "Samenwerking juist hard nodig"

Een groep wetenschappers van de UvA heeft haar zorgen geuit over de mogelijke uitsluiting van fossiele energiebedrijven zoals Shell bij samenwerkingsprojecten. De universiteit maakte vorige week bekend nieuwe samenwerkingen met deze bedrijven voorlopig op te schorten, nadat een groep activisten in januari tegen de samenwerkingen demonstreerde.

Bij die demonstratie werd onder meer het Binnengasthuis bezet. De ME maakte nog diezelfde avond een einde aan die bezetting. 30 mensen werden daarbij aangehouden. Zij kwamen binnen twee dagen allemaal vrij.

In totaal is de UvA bij vier projecten betrokken waar Shell één van de partijen is. Volgens de website van de universiteit zijn deze onderzoeken gericht op schone energie, betere analysemethode of een beter milieu. Bor van Zeeland van studentenvakbond ASVA zei eerder tegen AT5 dat Shell de naam van de UvA gebruikt voor 'Greenwashing'.

Zorgen

Vorige week maakte de UvA bekend dat nieuwe samenwerkingen voorlopig worden opgeschort. Het College van Bestuur van de UvA wil eerst met studenten en medewerkers in gesprek gaan over de vraag hoe en met wie samengewerkt wordt.

De wetenschappers zeggen, in een open brief, die onder meer op platform Folia te lezen is, 'van harte' mee te willen werken aan het gesprek. "Wel maken we ons zorgen over beperkingen in de academische vrijheid die dit besluit met zich meebrengt."

Volgens de wetenschappers vergt het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem veel samenwerkingen: "Ook met partijen die op dat punt nog vele stappen te zetten hebben."

'Samenwerking hard nodig'

"Samenwerking met een breed spectrum van private partijen is juist hard nodig om de energietransitie te realiseren en de klimaatdoelen te halen", aldus de wetenschappers, die onder meer wijzen op de 'kennis en faciliteiten' van de bedrijven. "Die zijn essentieel om de resultaten van ons onderzoek op grote schaal toe te passen in de praktijk."

De wetenschappers benadrukken dat onderzoeksresultaten ongeacht de uitkomst gepubliceerd worden en dat er toezicht is ongewenste en directe beïnvloeding. "Er is altijd discussie nodig over de inhoud van specifieke projecten. Wij doen dit ook, langs de inhoud. Met als uitgangspunt de academische vrijheid en als kader de ethische en wettelijke toets en de geldende wetenschappelijke gedragscode."