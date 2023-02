Brandweer redt hondjes uit hevig rokend huis tijdens brand in Heemstede

De brandweer heeft maandagmiddag twee hondjes uit een brandend huis gered aan het Tapuitenplein in Heemstede. Volgens een woordvoerder kwam er flink wat donkere rook vrij bij de brand. Hoe het precies met de hondjes is, is niet bekend.

Persbureau EvL

De brand ontstond in de keuken. Omstanders merkten op dat er dikke, zwarte rook naar buiten kwam en belden daarom de alarmdiensten. De bewoners waren niet thuis, maar wel twee huisdieren: twee kleine hondjes. Om bij de diertjes te komen, moest de brandweer de voordeur forceren. Toen dat was gelukt, was de brand al snel onder controle en konden de hondjes worden gered. Volgens de woordvoerder van de brandweer is de dierenambulance opgeroepen, maar het is niet bekend hoe het met de viervoeters is afgelopen. Al gaan ze er bij de brandweer vanuit dat het meevalt. Flinke schade De woning liep door de rook en het blussen behoorlijk wat schade op. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

