Zandvoortse Faith (11) zamelt geld in voor Giro555

Faith heeft haar webshop met sieraden nog maar net, maar heeft nu bedacht om daarmee geld in te zamelen voor Giro555, na de verwoestende aardbevingen vorige week. "Ik vind het zo erg voor de mensen in Turkije en Syrië, ik kan soms niet eens naar de televisie kijken", vertelt het meisje. Van ieder artikel dat verkocht wordt, gaat er 2 euro naar Giro555.

Faith maakt sieraden met edelstenen. Haar oma verkoopt ook artikelen op de webshop, namelijk breiwerken zoals mutsen en sjaals. "Altijd als ze bij me op bezoek is, help ik haar graag mee", zegt oma. De moeder van Faith heeft een doneerpagina gemaakt voor Giro555 met als doel 500 euro. "Of ik dat ga halen, weet ik nu nog niet, maar ik hoop zeker rond de 100 of 200 euro op te halen voor Turkije en Syrië" zegt Faith.