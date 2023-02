Emotie en compassie bij benefietconcert voor Turkije en Syrië in Haarlem

Het was een indrukwekkende avond in het Philharmonie in Haarlem. Meer dan twintig Nederlandse artiesten bundelden gisteren hun muzikale krachten om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het waren met name de artiesten met roots in het getroffen gebied die indruk maakten.

In de schitterende zaal van het Philharmonie in Haarlem was de emotie nooit ver weg tijdens het benefietconcert voor de slachtoffers van de ramp in Turkije en Syrië. Na de ramp van een week geleden is het concert binnen no time op poten gezet. Meer dan twintig artiesten uit binnen en buitenland traden op uit weldadigheid. Jan Douwe Kroeske praatte de avond aan elkaar.

Ondertoon van de avond

Aan de sfeer in de foyer voorafgaand aan het concert valt niet op te maken dat een ramp met meer dan 30.000 doden de aanleiding is voor deze avond. Er wordt gekletst, gelachen en stevig gedronken. Men heeft zin in een avondje theater.

Maar de dualiteit van het concert ontgaat niet iedereen. Marian en Klaas uit Hillegom stonden als eerste in de (digitale) rij om kaarten te kopen, met een dubbel gevoel. "Dan gaan we een beetje vrolijk lopen doen", merkt Klaas op. "Terwijl het gaat om zoveel pijn en leed." Ze twijfelden om te komen. Het geld van de kaarten was immers al overgemaakt en daar gaat het om. Ze besloten toch te gaan, "want als er niemand in de zaal zit is het ook sneu."