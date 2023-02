Is de ansichtkaartenactie laatste redmiddel voor de huisartsenpraktijk Boerhaavewijk?

Duizenden Haarlemmers zitten straks misschien jarenlang zonder huisarts in de Boerhaavewijk. De ZOED Boerhaavewijk moet in september de huidige plek verlaten. Maar waar moeten de Zorgverleners Onder Een Dak (ZOED) dan heen? D66 en ChristenUnie stellen er komende donderdag vragen over in een raadscommissie. Huisarts Vincent Puite is een ansichtkaartenactie gestart om druk op de politieke ketel te houden.