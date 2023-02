Reacties op woonplan wethouder overwegend positief, maar het blijft 'kiezen uit aantal kwaden'

Ouderen die makkelijker kunnen doorstromen, woningdelen dat weer wordt aangemoedigd: het zijn volgens de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties (AFWC) en studentenbond ASVA positieve punten in de nieuwe woonplannen van wethouder Zita Pels. Maar het is voor woningcorporaties niet haalbaar om minder sociale huurwoningen te verkopen, zegt de AFWC.

De Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties is alvast blij met de aandacht voor de doorstroming in het 76 pagina's tellende plan van wethouder Wonen. Ook het feit dat er weer opnieuw wordt gekeken naar de voorrangsregels voor het toewijzen van een sociale huurwoning, vindt de organisatie belangrijk.

Maar dat corporaties minder sociale huurwoningen moeten gaan verkopen, is niet haalbaar volgens de AFWC. Zij hebben dan namelijk niet genoeg geld om nieuwe woningen te bouwen, zegt een woordvoerder. En dat is iets wat ze nu wel afgesproken hebben met de gemeente. "Die woningen verkopen doen we dus niet zomaar."

Ook andere punten in de plannen zouden niet haalbaar zijn, maar daarover wil de AFWC voorlopig nog niets kwijt, omdat er ook nieuwe afspraken in de maak zijn.

Zware tijden

Er komen zware tijden aan voor de woningbouw, zegt Peter Boelhouwer (TU Delft), die woningmarktbeleid onderzoekt. "Er worden minder bouwvergunningen uitgedeeld, beleggers trekken zich terug, kopers kopen dure koopappartementen niet meer. Het is zaak om te zorgen dat die bouw op peil blijft."

De nieuwe woonplannen in Amsterdam dragen daar wat Boelhouwer betreft aan bij. "Amsterdam heeft het qua productie goed gedaan, daar moeten ze mee doorgaan. Dat kan inderdaad door voor ouderen te bouwen en de beschikbare woningen optimaal te verdelen. Maar het blijft kiezen uit een aantal kwaden, je kan niet alles willen."

Dat samenwonen, hospitaverhuur en woningdelen nu weer wordt aangemoedigd, in tegenstelling tot het beleid van de vorige wethouder, vindt Boelhouder in ieder geval goed. Dan hebben mensen in het middensegment 'tenminste nog een keus'. "Als je net bent afgestudeerd, wat is er dan mis om met z'n tweeën of drieën te wonen?"

Weer gezamenlijke contracten

Een verhuurder hoeft volgens het nieuwe plan geen individuele huurcontracten meer aan te bieden aan mensen die gezamenlijk een woning huren. Wethouder Zita Pels schrapt hiermee een regel uit het beleid van haar voorganger, dat bedoeld was om het huisjesmelkers moeilijker te maken.