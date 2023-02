Amsterdamse Heleen koopt alleen maar tweedehands kleding en scoort peperdure designerblouse

Heleen van der Ploeg schrok zich rot toen ze in 2016 een Amerikaanse kleding outlet bezocht. Duizenden rekken vol broeken, shirts en jurken, die nooit allemaal verkocht worden. Sindsdien besloot ze alleen nog maar tweedehands kleding te kopen. Dat het geen oude meuk is met gaten en ruikend naar mottenballen bewijst haar vondst van een peperdure designerblouse.

De tweedehands zijden blouse van Gucci vond Heleen in een winkel waar veel ambassadepersoneel komt. Mogelijk heeft de vorige eigenaar daar zo'n duizend euro voor betaald. Voor het duurzaamheidsprogramma Pak An Groen neemt Heleen verslaggever Isabella Prins mee naar haar favoriete tweedehands winkel aan de Ceintuurbaan in Amsterdam. Hier slaagt ze altijd.

Op de vraag of ze zichzelf niet beperkt met al die honderden kledingzaken in Amsterdam antwoordt ze dat daar veel van hetzelfde hangt en dat het vaak slecht geproduceerde stukken zijn van slechte materialen. Haar keuze voor tweedehands is niet alleen duurzaam, maar ook een stuk goedkoper.