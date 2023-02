Terugblik: vijf bijzondere momenten tijdens benefietconcert voor aardbevingsslachtoffers

Wake-up call voor Syrië

Na zijn optreden gaf de zanger Wasim Arslan een speech over de hulp voor Syrië. Daarin vertelt hij heel blij te zijn met alle hulp voor de slachtoffers uit zijn geboorteland, maar is ook teleurgesteld. De hulp voor Syrië komt veel te laat en had al veel eerder gemoeten. In het Engels zegt hij onder andere: "I am the voice for the people that are suffering for almost 13 years."

Bekijk hieronder de speech van Wasim Arslan. De tekst gaat door na de video.