Gemeente neemt noodkreet serieus en zoekt tijdelijke opvangplekken Oekraïners

De gemeente Heemstede zoekt nieuwe plekken voor de opvang van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. De twee huidige opvangplekken aan de Sportparklaan en de Kohnstammlaan sluiten in de loop van dit jaar. Bewoners van de Constantijn Huygenslaan vrezen dat er opvangplekken komen op de plek van het speelveld in hun straat.

Noodopvang Heemstede

Gedurende de zoektocht naar geschikte locaties is er volgens wethouder Sam Meerhoff gehoor gegeven aan de wensen en belangen van de Heemstedenaren. "Wij zijn met hen in gesprek gegaan en van al die inwoners hebben we input meegenomen in onze zoektocht naar een geschikte locatie. Hetgeen nu gesuggereerd wordt dat we hen hebben voorgelogen en alles voor de 'vorm' hebben gedaan, daar herken ik ons helemaal niet in." De wethouder zegt dat de gesprekken met bewoners hem juist de goede richting op heeft gestuurd: welke locatie het beste is voor de opvang van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne.

Kohnstammlaan en Sportparklaan De woonunits aan de Kohnstammlaan verhuizen hoogstwaarschijnlijk naar het parkeerterrein bij het Oude Slot aan de Ingenieur Lelylaan. Daar bereidt de gemeente nu een vergunningsaanvraag voor. De semipermanente woningen aan de Sportparklaan blijven iets langer staan dan gepland. De bewoners worden het komende half jaar ondergebracht in bestaande woningen in Heemstede. Wethouder Meerhoff is niet bang dat dat voor wrijving zorgt bij starters in Heemstede die een woning zoeken. "Er is altijd spanning in deze sector op het gebied van het woningaanbod voor mensen die het nodig hebben en Heemstedenaren die al jaren op een wachtlijst staan. We handelen daarin volgens de regels. Dat moet er voor zorgen dat die twee groepen elkaar niet in de weg zitten."

Parkeren Omdat de tijdelijke woningen ook parkeerplekken innemen, heeft de gemeente een onafhankelijk bureau metingen laten doen naar de parkeerdruk in diverse buurten. Op basis van de resultaten van dat onderzoek is de gemeente tot de conclusie gekomen dat het parkeerterrein bij het Oude Slot een geschikte locatie is.