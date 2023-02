Jongeren gaan met elkaar op de vuist in trein naar Den Helder, jongen (20) trein uitgezet

Bij Anna Paulowna is afgelopen weekend een 20-jarige jongen uit de trein gezet. In de trein, van Schagen naar Den Helder, was rond 3.00 uur in de nacht een opstootje. Twee groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. De politie moest tussenbeide komen.

Op sociale media circuleert een filmpje waarop te zien is hoe de jongeren elkaar te lijf gaan. De redactie van NH Nieuws is in het bezit van deze beelden. Daarop is te zien dat de vechtpartij lijkt te beginnen met wat duwen en trekken. Het ziet er dan nog redelijk onschuldig uit.

Totdat een jongen door het gangpad van de trein komt aanrennen en op de rug van een van de ruziënde jongens springt. Dan ontaardt het zich in een flinke vechtpartij. Ook jongeren die tot dan nog op hun stoel zaten, gaan zich er tussen mengen en trappen en slaan er op los.

Intimiderend

Een conducteur wordt erbij gehaald en schakelt de politie in. Op het perron van Anna Paulowna spreken agenten met getuigen. Zij geven aan dat één jongen intimiderend en vervelend was. De politie zetten die jongen, van 20 jaar oud, uit de trein.

Daarna is de trein zonder hem doorgereden naar Den Helder. Er is niemand aangehouden. Wat de reden van de vechtpartij was, is niet bekend, maar volgens degene die NH Nieuws tipte zat op dat moment 'iedereen aan de drank en drugs na een feest in Schagen'.