Het was niet zonder gevaar, maar Zaanse deelnemers Carbage run weer veilig thuis

"We wisten niet echt wat we nou konden verwachten", zegt Michael Leegwater, één van de vier leden van de groep. "Toch was het één van de meeste positieve ervaringen die ik ooit heb gehad. Er komt heel wat bij kijken, maar je doet het samen en dat is echt heel leuk."

Het startpunt was in het Zweedse Malmö en voerde via een omweg in Noorwegen naar Göteborg. Hun Volvo uit 1999 overleefde de tocht, op een paar onderdelen na die vervangen moesten worden. Andere deelnemers kwamen er minder genadig van af: van de vierhonderd deelnemende wagens vielen er zestien uit. "We lazen dat er een auto over de kop is geslagen en twee anderen de bocht uit zijn gevlogen. Zelf zagen we ook wat auto's die van de weg af zijn geraakt", vertelt Paul Kok.

Stapvoets rijden in de storm

Zelf kwamen ze halverwege de tocht op een paar kilometer hoogte in een sneeuwstorm terecht. "Je kon alleen de belijning van de weg nog zien in het midden. Voor de rest niks meer", vervolgt Paul smaakvol. "De navigatie en 4G waren ingestort, zo afgelegen reden we. Het was stapvoets rijden totdat we wat beter zagen. Toen waren we echt wel even gefocust hoor: je weet bij God niet waar je terecht komt als je iets van je lijn afwijkt."

