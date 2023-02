Terugkijken: benefietconcert in Philharmonie voor aardbevingsslachtoffers

Noord-Holland op haar krachtigst: in een rap tempo was er met meer dan twintig belangeloze artiesten en de medewerkers van het Philharmonie in Haarlem een spectaculair benefietconcert opgezet om zoveel mogelijk geld op te halen voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. In totaal werd er tijdens de eerste telling 41.520 euro opgehaald. NH was hier live bij.