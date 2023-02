Fela Walvisch viert haar vrouwelijkheid met haar kunst

Borsten, billen, vulva's, het is vrouwelijk naakt wat de klok slaat in het werk van Fela Walvisch. Net afgestuurd aan de Willem de Kooning academy, exposeert de kunstenaar haar schilderijen in het Verwey museum in Haarlem.

"De titel is 'Miss Universe'", vertelt Walvisch over haar expositie, "en dat is een titel met een knipoog. Het gaat vooral over de verschillende rollen die je als vrouw speelt."

Zo hangt er een werk van een groot behaard been met gelakte teennagels in een te kleine schoen: "Dit is een rol die ik bijna ieder weekend speel. Ik wring me in allerlei bochten om mijn benen te scheren en trek ongemakkelijke kleding en schoenen aan. Maar het is maar een van de rollen. En soms scheer ik me niet. Net waar ik zin in heb."

"Wijdbeens met een tiet die daar hangt"

Veel van het werk van Fela Walvisch laat vrouwelijk naakt zien. Voor Walvisch is dat de normaalste zaak van de wereld; "Ik ben zelf opgegroeid met veel naakt, wij gingen naar naturistencampings." Fela's kunst is nooit zonder betekenis, feminisme en vrouwenrechten zijn belangrijke thema's in haar werk, maar alles wat ze maakt, maakt ze met humor: "Er hangt hier een schilderij van een naakte vrouw die wijdbeens onderuitgezakt zit met een tiet die daar hangt. Voor mij is dat heel gewoon. Ik had het zelf kunnen zijn."

"Mijn wereld min alle mannen"

Het is niet voor niets dat het Verwey museum Fela Walvisch heeft gevraagd te exposeren. Haarlem heeft 2023 uitgeroepen tot jaar van de vrouw. Culturele instellingen in de stad stellen de vrouw centraal in hun exposities, voorstellingen en optredens. Want de rol van de vrouwelijke kunstenaar blijft toch nog vaak onderbelicht. Fela:" Ik laat eigenlijk gewoon mijn wereld zien. Alles wat mij bezighoudt, min alle mannen, want daar is al zoveel over gemaakt, die hebben we nu wel genoeg gezien!"

Tot eind maart is de tentoonstelling Miss Universe te zien in het Verwey Museum in Haarlem.