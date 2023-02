Twee mensen van 46 en 47 aangehouden in langlopend onderzoek naar vastgoedfraude

Een 46-jarige man uit Julianadorp en een 47-jarige vrouw uit Den Helder zijn vanochtend aangehouden in een langlopend politie-onderzoek naar vastgoedfraude. Het tweetal wordt verdacht van onder meer witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting.

Bijna anderhalf jaar geleden werden door de politie en het FIOD al een notariskantoor in Den Helder, een vastgoedbedrijf en drie woningen in Den Helder en Anna Paulowna doorzocht. Bij de doorzoekingen waren twee auto's en een deel van de administratie in beslag genomen. Toen waren er twee mannen en een vrouw verdachte in de zaak.

Destijds gaf de eigenaar van het notariskantoor aan dat hij was aangemerkt als verdachte. De doorzoeking ging volgens hem gepaard met veel machtsvertoon. 'Kennelijk zijn een aantal dossiers van een klant van het kantoor dermate verdacht, dat de opsporing na jarenlang onderzoek is verplaatst naar het notariskantoor', zo schreef hij toen op zijn eigen website.

'De notaris is daarbij zelf ook als verdachte aangemerkt', stond te lezen op de site van het het notariskantoor, 'Dan heeft de opsporing minder last van de wettelijke geheimhoudingsplicht van de notaris en zijn wettelijk functioneel verschoningsrecht. Er is zelfs in de woning en de persoonlijke levenssfeer van de notaris getreden. Geheel zonder vooroverleg. Er werden uiteindelijk geen akten meegenomen nadat bleek dat hiermee niets aan de hand was.'

Of nu de notaris is aangehouden, is niet bekend. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.