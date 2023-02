Doorstart Crown Van Gelder in afrondende fase: "Puntjes op de i zetten"

De overname van Crown Van Gelder bevindt zich in de laatste fase. Curator Rocco Mulder hoopt 'binnen afzienbare tijd' de naam van het bedrijf te kunnen prijsgeven dat een doorstart maakt met de bijna drie weken geleden failliet verklaarde papierfabriek uit Velsen-Noord. "We hebben een overeenkomst op hoofdlijnen", zegt hij. "Nu is het een kwestie van de puntjes op de i zetten."

Dat het om het Amerikaanse EPAC Technologies zou gaan, wil Mulder niet bevestigen. Ook over de vorm waarin Crown Van Gelder verder gaat onder de waarschijnlijk Amerikaanse leiding, kan hij nog niets zeggen. Wel is het zo dat de 250 werknemers van de 126-jaar oude papierfabriek in dienst blijven. Als alles volgend plan loopt, zouden de machines eventueel binnen twee weken weer kunnen draaien. Het salaris dat sinds het faillissement wordt betaald door het UWV komt vanaf dat moment uit de kas van de nieuwe eigenaar.

Optimisme

Onder het personeel heerst optimisme, zo blijkt bij de poort van de onderneming. "De sfeer is goed", zegt een werknemer met een leidinggevende functie. "De mensen gaan ervoor." Twee mannen in overalls die een rookpauze nemen, zeggen 'officieel nog van niets te weten', maar zich geen grote zorgen te maken. "Crown Van Gelder is een gezond bedrijf. 2022 is een goed jaar geweest. We kregen in december zelfs nog een kerstpakket. Dus we hebben eerlijk gezegd nooit gedacht dat er géén doorstart zou komen."