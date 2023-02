Spoorwerkzaamheden: vanaf donderdag geen treinen tussen Enkhuizen en Hoorn

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er vanaf donderdag enkele dagen geen treinen tussen Enkhuizen en Hoorn. De NS en ProRail zetten bussen in om passagiers te vervoeren. Hierbij moet rekening gehouden worden met een extra reistijd van een half uur. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op maandag 20 februari afgerond.

De werkzaamheden starten in de nacht van woensdag op donderdag. Vanaf middernacht is het niet meer mogelijk om met de trein tussen de stations Hoorn Kersenboogerd en Enkhuizen te reizen. Vanaf dit moment zet de NS bussen in om alle passagiers te kunnen vervoeren.

Vanaf donderdag 04.00 uur is ook station Hoorn afgesloten van treinverkeer. De NS heeft de dienstregeling aangepast. Hierdoor moet rekening gehouden worden met een extra reistijd van een kwartier tot een half uur.

Niet over Spoorsingel

In overleg met de gemeente Stede Broec is besloten om de Spoorsingel in Bovenkarspel te vermijden, vanwege de verkeersveiligheid. Dit betekent dat de bussen niet zullen stoppen voor het station Bovenkarspel-Grootebroek, maar dat er uitgestapt kan worden bij de halte naast het winkelcentrum Streekhof, op de Burgemeester Stuijfberglaan.

Op de site van de NS kun je een alternatieve route inplannen. Dit kan ook op de website van 9292.