Laatste kans om nachttrein ook naar Bussum te halen: één stop moet trein goedkoper maken

Lang werd gekeken of de trein 's nachts ook zou kunnen stoppen op andere tussenliggende stations, zoals Bussum Zuid, Naarden-Bussum en Weesp. Weesp haakte al eerder af, nu lijkt ook de gemeente Gooise Meren weinig te zien in de komst van de nachttrein. Het levert te weinig op en gaat de veel kosten, zo stelt het gemeentebestuur.

Eén stop

Maar het laatste woord lijkt er nog niet over gezegd. De lokale D66-fractie wil alsnog kijken of de nachttrein in het weekend een stop kan maken op Bussum Zuid of Naarden-Bussum. Volgens de partij zou de nachttrein vooral voor jongeren een uitkomst zijn. Niet alleen omdat ze na het uitgaan makkelijker thuis kunnen komen, maar ook omdat veel jongeren in Amsterdam of Utrecht studeren en door het woningtekort noodgedwongen thuis blijven wonen.

Volgens de partij zouden de volgens de gemeente te dure kosten voor de trein ook beperkt kunnen worden door de trein 'slechts' op een van de twee Bussumse stations te laten stoppen en niet op allebei. Dat zou de trein dan weer 'relatief goedkoop' maken.

De gemeenteraad praat woensdag over het voorstel van de politieke partij.