Philharmonie Haarlem pakt enorm uit met benefietconcert voor Turkije en Syrië

Het benefietconcert voor Turkije en Syrië van Philharmonie Haarlem belooft maandagavond een groots gebeuren te worden. In korte tijd is een enorme productie opgezet met een groot aantal artiesten dat gaat optreden. Een mooie avond voor de bezoekers, maar uiteraard met als voornaamste doel geld inzamelen.

Wat gaat er precies gebeuren?

De avond bestaat uit een volledig muzikaal programma. Vanaf 20.00 uur wordt er opgetreden door de meest uiteenlopende artiesten. Daarbij zal volgens de organisatie een aantal bijzondere samenwerkingen tussen artiesten zijn te horen. De avond wordt gepresenteerd door muziekkenner en programmamaker Jan Douwe Kroeske.

Wie treden er op?

Het publiek krijgt twintig artiesten of acts te zien.

Acte de presence geven:

Willeke Alberti, Candy Dulfer, Roel van Velzen, Douwe Bob, HAEVN, Veldhuis & Kemper, Trijntje Oosterhuis, Brigitte Kaandorp, Ruben Hein, Cor Bakker, Wasim Arslan, Efe Erdem, Laura Fygi, Leoni Jansen, Ruben Annink, Fay Claassen, DRI3MAN, Royal Dutch Scam & Lo van Gorp, Jason Bouman en Meral Polat.

Voor pianist Cor Bakker is de medewerking volledig vanzelfsprekend: "De verschrikkelijke beelden die je ziet, grijpen iedereen enorm aan. Ik zat zelf ook met tranen in mijn ogen naar die beelden te kijken. Ik ben dan ook heel blij dat ik iets kan doen en door middel van een benefietconcert tenminste iets kan bijdragen."

Wat is het doel?

Het doel is om minimaal 40.000 euro op te halen. Alles wat binnenkomt gaat naar Giro 555. De opbrengst komt onder andere uit de kaartverkoop. Een ticket kost 35 euro. Uiteraard kunnen de bezoekers ook nog een extra bijdrage doen als ze dat willen. Verder komt door toezeggingen van leveranciers van Philharmonie Haarlem ook de volledige horecaomzet van de avond ten goede aan Giro 555.

Waar kan je het volgen?

De benefietavond is live te zien bij NH Nieuws. Het is vanaf 20.00 uur te volgen op nhnieuws.nl/media en op televisie via kanaal 707 op Ziggo en 509 via KPN.

Kan ik er ook bij zijn?

Helaas zijn er geen kaarten meer te krijgen. Het is tot de laatste plek uitverkocht. Meer dan 1.100 bezoekers gaan de benefietavond bijwonen.