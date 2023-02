De Peiling: ik kan niet zonder de radio

Het is vandaag Wereld Radio Dag! Een dag die in 2011 door UNESCO in het leven is geroepen. En dat is niet voor niks, want radio is nog steeds één van de meest gebruikte media ter wereld. Het doel is om het wereldwijde bereik van de radio en het belang ervan als informatiedrager deze dag in de spotlights te zetten.

Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat mensen muziek luisteren via Spotify of Apple Music. Radio is dus misschien niet de standaard meer, maar het blijft nog steeds populair. Radio is namelijk nog steeds één van de meest gebruikte media ter wereld. Het medium is enorm breed door al haar verschillende zenders en programma’s voor jong en oud. Er is voor ieder wat wils.

Motto

Elk jaar verandert het motto van Wereld Radio Dag en de bijhorende acties. Dit jaar heeft de dag als thema: ‘radio en vrede’. Dit onderwerp is zeer actueel gezien de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar wou men met het motto, “yes to radio. Yes to trust”, de nadruk leggen op het vertrouwen in de radiojournalistiek. Wij zetten vandaag de radio dus extra in het zonnetje, maar hoe zit dat bij jou? Kun jij nog zonder de radio?