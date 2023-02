Auto crasht in sloot in Alkmaar, drie personen na grote zoektocht aangehouden

Afgelopen nacht is een auto onder verdachte omstandigheden te water geraakt. De drie vermoedelijke inzittenden leken in eerste instantie spoorloos, maar werden later door de politie in de omgeving opgespoord. Alle drie zijn aangehouden, de politie zegt het ongeval nog te onderzoeken.

Rond 3.00 uur kreeg de politie een 'vage' melding van een te water geraakte auto op de kruising Nollenweg (N508), Huiswaarderweg (N245) en Schagerweg (N245). Een woordvoerder van de politie laat vanmorgen vroeg weten: "Eenmaal aangekomen op de plek van het ongeluk troffen we niemand aan en dat is natuurlijk gek."

Kogelwerende vesten

Volgens de politiewoordvoerder was het niet duidelijk waarom de inzittenden van de auto waren gevlucht. Daarom kwamen hulpdiensten massaal naar de plek van het ongeluk toe, onder meer in kogelwerende vesten. Ook werd er een politiehond ingezet. Daarnaast heeft de brandweer enige tijd in en rond het voertuig in het water gezocht, om uit te sluiten dat er niet meer mensen in het water waren. Dit bleek niet het geval.

Nat pak

Woordvoerder politie: "Na een korte zoektocht hebben wij drie personen, waarvan één met een nat pak, aangetroffen. Alle drie zijn aangehouden." Eén verdachte is vanwege opgelopen verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zaak is op dit moment nog in onderzoek. Over de identiteit of het motief van de inzittenden, kon de politie nog geen uitspraken doen.