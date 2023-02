Bewoners krijgen rook binnen bij brand in oven in Amsterdam-Centrum

Bij een brand in de Kerkstraat in het centrum van Amsterdam hebben twee bewoners rook geïnhaleerd. Even voor achten brak er brand uit in een oven.

De brandweer was al snel aanwezig en de brand was zo geblust, vertelt een woordvoerder van de brandweer in Amsterdam-Amstelland. Wel hadden twee bewoners rook ingeademd. Zij zijn in de woning onderzocht door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Er is verder geen schade aan de woning, zegt de woordvoerder. "Daarvoor was de brand te klein."