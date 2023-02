Ajax boekt moeizame zege tegen RKC Waalwijk en komt laat op stoom

Er was één wijziging in de basiself van Ajax ten opzichte van de bekerwedstrijd tegen FC Twente. Aanvaller Steven Bergwijn ontbrak helemaal in de selectie, omdat hij niet wedstrijdfit was. Francisco Conceicao was zijn vervanger. Zonder Bergwijn hadden de Amsterdammers het moeilijk tegen RKC Waalwijk. De Brabanders kregen de grootste kans in de openingsfase; Julen Lobete stifte de bal over Geronimo Rulli heen. Edson Álvarez kon de bal net voor de lijn weg halen.

Even later was Rulli wel kansloos. Lobete gaf de bal op Mats Seuntjens en hij schoot snoeihard raak: 0-1. De rest van de eerste helft werd gekenmerkt door tijdrekken van RKC. Ajax kreeg mede daardoor geen grote kansen voor de rust.

