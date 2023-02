Auto vliegt in brand voor stoplicht op Ring Alkmaar, bestuurder met schrik vrij

Een auto is zondagmiddag compleet uitgebrand voor de stoplichten op de kruising van de Martin Luther Kingweg en de Bergerweg op de Ring Alkmaar. De auto vatte plotseling vlam, vermoedelijk door kortsluiting.

De bestuurder kon zelf op tijd uit zijn brandende wagen stappen en de alarmdiensten bellen. De brandweer heeft de auto nog geprobeerd te redden, maar dat was tevergeefs. Een berger heeft het wrak meegenomen.

