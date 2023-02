Kinderboerderij heeft elf mille nodig voor nieuw kippenhok: "Aangevreten door ratten"

De Knuffelweide in Zwanenburg is met een ambitieuze inzamelingsactie bezig. De kinderboerderij probeert meer dan tienduizend euro bij elkaar te krijgen om een nieuw kippenhok te kunnen bouwen. Het oude hok staat namelijk op instorten, omdat ratten het kapot hebben geknaagd. De eerste donateurs hebben zich inmiddels gemeld, maar er is nog een klein fortuin nodig.