Mogelijk extra kaartjes voor vrijwel uitverkochte Vermeer-tentoonstelling

Het museum bood zo'n 450.000 kaartjes aan. "We gaan nu kijken of we nog meer avonden open kunnen en of we er toch net iets meer mensen er in kunnen laten", zei Dibbits. "Maar het is natuurlijk een balans, want je wil dat de mensen die naar binnen komen de schilderijen goed kunnen zien." Op de vraag of er binnenkort nog een aankondiging komt zei hij: "Ik zou zeggen, hou de hele tijd de website in de gaten."

Australië

Dibbits vertelde dat er gisteren zelfs bezoekers vanuit Australië waren gekomen. "Speciaal om deze tentoonstelling te zien. Het is net als bij popconcerten, de eerste avond al probeerden zoveel mensen op de site te komen, dat hadden we ook wel verwacht, maar zelfs meer dan je aan kan. En toen was de site down. De populariteit is groot."

Nooit eerder hebben zoveel schilderijen van Vermeer tegelijkertijd in eenzelfde ruimte gehangen. De Delftse schilder maakte in totaal 37 werken en daarvan hangen er nu 28 in het Rijksmuseum. Het gaat bijvoorbeeld om de Vrouw met weegschaal, het Meisje met de parel en het Melkmeisje. Negen werken ontbreken overigens.