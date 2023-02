Vroeg carnavalsfeest in 'Sijbelbroek' moet dorpen verbinden: "Er zitten al drie dagen op"

De schrorre kelen laten er geen misverstand over bestaan: in Sijbelbroek is afgelopen week al flink gefeest. "Er zitten al drie dagen op, dit is dag vier", vertelt Mireille Reus, voorzitter van carnavalsvereniging De Deursackers.

Omdat het carnavalsfeest in Benningbroek een week eerder wordt gehouden dan in andere dorpen, komen er meer mensen naar het dorp en is het drukker dan gebruikelijk. "We hebben gisteren drie andere verenigingen bij ons op bezoek gehad."

Volgende week naar Wognum

Een van de uitgedoste aanwezigen vertelt dat hij volgend weekend ook al plannen heeft. "Dan ga ik naar Wognum toe,"

Voordat het feest in Wognum losbarst, staan er in Sijbelbroek vandaag nog een paar activiteiten op het programma. "Een optocht, dan hebben we een playbackshow voor de kinderen, mogen ze zingen of dansen, en dan bouwen af met onze raad tot in de late uurtjes."