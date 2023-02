Aalsmeer dankzij weergaloze eerste helft langs lijstaanvoerder Bocholt

De handballers van Aalsmeer hebben vanavond in de eigen Sporthal De Bloemhof een gevoelige tik uitgedeeld aan Achilles Bocholt. De lijstaanvoerder van de BENE-League ging met een 27-24 nederlaag terug de bus in naar België

Don Hartog: "Gelukkig trekken we de winst over de streep" - NH Sport/Frank van der Meijden

Na de rust bleef Aalsmeer in een hoog tempo spelen, al waren er ook wel her en der wat slordigheden. De verdediging bleef echter staan als een huis. De voorsprong bleef zo rond de vijf punten hangen. In de slotfase van de wedstrijd begon Bocholt aan een sterke eindsprint waar Aalsmeer het erg moeilijk mee kreeg. De Belgische formatie kwam zelfs terug tot op één punt: 25-24. Gelukkig stelden doelpunten in de slotminuut van Don Hartog en Jeromy van der Ban de zege veilig.

Door de overwinning komt Aalsmeer op 30 punten uit 19 wedstrijden. Met nog drie wedstrijden te gaan is plaatsing voor de play-offs bijna een feit. De voorsprong op de nummer vier Sporting Pelt is zes punten.