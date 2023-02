Active for justice demonstreerde tegen foie gras: "Gaan weg als het van menu is"

Foie gras betekent in het Frans vette lever en dat krijgen de gasten ook voorgeschoteld: een eenden- of ganzenlever die veel vetter is dan normaal. Om de lever snel vet te maken, wordt voedsel met een holle pijp door de keel van het beest geduwd.

'Dieronterend'

Bij eenden is dit zo’n twee keer per dag, maar bij ganzen kan het oplopen tot de zes keer per dag. In Nederland is dit proces verboden, maar in andere landen mag het wel.

'Dieronterend' vinden de demonstranten en daarom stonden ze er actie te voeren.

Volhardend

Na twee keer twintig minuten op de stoep van het restaurant te hebben gestaan gingen de demonstranten er weer vandoor. Maar er is een kans dat ze nog eens terug moeten komen, want zo lang foie gras op het menu blijft staan, zullen ze er demonstreren.