SP'ers demonstreren op Beursplein: "Energie is van ons en niet van de rijke aandeelhouders"

"De winst moet eindelijk weer eens terug naar ons", zei een van de demonstranten tegen AT5. "Het moet in handen van de staat komen." De winst die bedrijven maken, wordt nu uitgekeerd aan de aandeelhouders van de bedrijven en dat zat de socialisten niet lekker. "Zij hebben het warm, maar wij hebben het koud."

Verkiezingen

De Amsterdamse SP-fractievoorzitter Remine Alberts was het met de betogers eens: "We staan ​​hier om duidelijk te maken dat de markt niet goed is voor de energievoorziening."

Alberts stond vooral ook bij het protest om campagne te voeren voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. "Je kan niet ontkennen dat er op 15 maart verkiezingen zijn", gaf ze toe. Dat de demonstratie vooral georganiseerd werd om de speerpunten van de SP te promoten werd nog eens duidelijk toen partijleider Lilian Marijnissen de privatisering in Nederland in de volle breedte ter discussie stelde.