Haarlemmermeer doneert euro per inwoner voor Turkije en Syrië

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor alle overlevenden en nabestaanden hoopt Haarlemmermeer op deze manier ook een steentje bij te dragen."Er is een tekort aan alles. Er is veel geld nodig om de eerste nood te lenigen (schoon water, voedsel, kleding, onderdak, etc.) en straks voor de wederopbouw, zowel in Turkije als in Syrië", legt Faber uit.

Veel inzamelingsacties