Liveblog: geen winnaar bij topper AFC - HHC Hardenberg, fors verlies voor rugbyers tegen Georgië

Net als AFC speelden ook Koninklijke HFC en Jong Volendam vanmiddag gelijk in de tweede divisie. Zakaria hielp de Haarlemmers tegen Quick Boys voor rust aan een voorsprong, maar door een eigen goal van Hulleman na de pauze werd het alsnog 1-1. Het tegen degradatie knokkende Jong Volendam nam in de thuiswedstrijd tegen FC Lisse in de eerste helft een 2-0 voorsprong: Darius Johnson en Tayrell Wouter maakten de goals voor de Volendamse beloftenploeg. In het tweede bedrijf kregen Allon Koene (Lisse) en Waleed Aït Abdellah (Volendam) rood.,Dankzij twee goals van Jeffrey Klijbroek in de laatste elf minuten werd het alsnog 2-2.