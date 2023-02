Liveblog: fors verlies voor rugbyers tegen Georgië, veldrijdster Betsema derde in eindklassement Superprestige

De Nederlandse rugbyers hebben hun tweede duel in de Europe Championship verloren. In Amsterdam was het sterke Georgië met 40-8 duidelijk te sterk. Bij rust stond Nederland met 12-3 achter. In het tweede helft wist Koen Bloemen voor Nederland een try te maken, maar de slotfase was duidelijk voor Georgië.

NH Sport was aanwezig op het NRCA in Amsterdam. Maandag verschijnt er een reportage over Daily Limmen (Castricum), Christopher Raymond (RFC Haarlem) en Mark Coebergh (RC 't Gooi)