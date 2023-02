Amsterdam nl Jachten, vakanties en peperdure horloges: deze Amsterdammers regelen alles voor profvoetballers

Vier jaar geleden begonnen de vrienden Emmanuel Ntow, Ward Strüwer en Mitchell Spel vanaf nul met hun bedrijf Amslux. Inmiddels vliegen de drie jonge Amsterdammers de hele wereld over om profvoetballers te voorzien van de duurste horloges, meest exclusieve sneakers en alle andere luxe.

Ryan Gravenberch, Brian Brobbey, Cody Gakpo en Jurriën Timber: het is maar een kleine greep uit het klantenbestand van de drie twintigers. En ook internationale topvoetballers als Dusan Vlahovic (Juventus) en Weston McKennie (Leeds United) kloppen bij de Amsterdammers aan als ze iets nodig hebben.

"Hoe het begon? We gingen zelf heel veel spelers via Instagram benaderen", gaat Ward terug naar de start van hun bedrijf. "Van de duizend die je er benadert slaat er eentje op aan en die reageert dan. Zo gaat het steeds door. Dus in het begin is het heel veel zelf benaderen en nu worden wij benaderd." Inmiddels hebben de Amsterdammers zaken gedaan met zo'n 150 voetballers.

Emmanuel, Mitchell en Ward in het stadion van Juventus

En het blijft niet alleen bij spullen. De jongens regelen ook hele vakanties en zelfs al een keer een huwelijk. "Met vakanties is het zo: als je dat gewoon heel goed regelt, dan gaat het hard", vertelt Emmanuel. "Dan zijn ze in Ibiza met z'n allen en zeggen ze: die jongens hebben voor mij deze vakantie geregeld of een jacht. Dan sturen ze een nummer door. Dan ga je van twintig spelers naar vijftig, naar honderd, ga zo maar door."

AT5 rijdt met de drie mee naar het oosten van het land waar ze een exclusief horloge gaan ophalen voor een van hun cliënten. "Beter dan dit kan echt gewoon niet", zegt Emmanuel terwijl hij naar het horloge kijkt. Het horloge blijkt pas een week eerder gemaakt te zijn. "Mooi klokkie, vers van de pers", zegt Mitchell lachend.

Maar die dure spullen hebben ook een keerzijde. Denk alleen in Amsterdam al aan de overval op Dusan Tadic en die op oud PSV'er Eran Zahavi. Om die reden zeggen de jongens dan ook niet voor wie ze vandaag een horloge hebben gehaald. Ook krijgen ze te maken met kritiek dat het allemaal wel erg veel om geld en uiterlijk vertoon draait.

"Wij zorgen ervoor dat hun requests vervuld worden, maar dat betekent natuurlijk niet dat we er niet voor ze zijn om te zeggen: is het wel verstandig om dit nu te doen of te kopen", legt Mitchell uit. "We zorgen er ook wel voor dat het binnen bepaalde perken blijft en dat je niet dom je geld gaat investeren als voetballer. Daarom zijn we er graag op jongere leeftijd al bij, zodat we ze daarin kunnen begeleiden en sturen."

De vakantie van onder anderen Jurriën Timber en Ryan Gravenberch

De drie zijn inmiddels vaste klant in skyboxen door heel Europa en ontmoeten de grootste sterren. Naast je schoenen gaan lopen ligt dan op de loer. "We zijn zelf niet per se heel materialistisch en we komen van niks eigenlijk", vertelt Ward. "We vinden het wel allemaal leuk en mooi, maar we zijn wel realistisch. Als onze tijd daar is kunnen we die spullen zelf wel halen, maar we gaan niks overhaasten. Gewoon humble blijven." Mitchell vult aan: "Ja, stay humble, dat is belangrijk."