Vermiste tienermeiden uit Alkmaar terecht: "In goede gezondheid gevonden in Duitsland"

De 16-jarige en 17-jarige meisjes die sinds donderdag vermist waren uit Alkmaar, zijn terecht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat zij in Duitsland zijn gevonden.

"De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen in Duitsland", zegt een woordvoerder van de politie.

De politie sprak eerder over een urgente vermissing. "We weten niet waar de meisjes op dit moment zijn en waarom ze weg zijn", vertelde een woordvoerder van de politie toen. "We lopen nu van alles uit en onderzoeken waar ze mogelijk kunnen zijn."

Eerder stonden er namen en foto's in het bericht. Omdat de meiden terecht zijn, tonen wij die gegevens niet langer.