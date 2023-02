Buurt opgeschrikt door explosie in Zuid-Scharwoude

Aan de Sportlaan in Zuid-Scharwoude is vannacht rond 0.30 uur een explosie geweest bij een huis. Buurtbewoners werden wakker van de knal en gerinkel. De politie laat weten dat er bij de explosie niemand gewond is geraakt.

Het raam van de woning is wel gesprongen door de knal. Omdat er nog niet duidelijk is, wat er ontploft is, heeft het Team Explosieven Verkenning van de politie vannacht onderzoek gedaan. "Zij stelden vast dat er geen gevaar meer was voor de omgeving." Tekst gaat door onder de foto's.

Er zijn vannacht geen verdachten aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de explosie en is op zoek naar getuigen of camerabeelden van wat er is gebeurd.