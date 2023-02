Leergierige Sven Mijnans nu al van grote waarde voor AZ: "Dit spel ligt me heel goed"

"Het is fijn om zo binnen te komen bij een club", vertelt Sven Mijnans vrij rustig over z'n twee doelpunten. De winteraanwinst is pas twee weken in dienst bij AZ, maar laat gelijk zien dat hij van waarde is. "Het tweede doelpunt van mij was super lelijk en bij de eerste zat er wat geluk bij."

"Leergierig"

Waar Mijnans vrij bescheiden is over zijn doelpunten daar waren de AZ-fans zeer opgetogen over het spel dat hun ploeg liet zien. AZ kende totaal geen medelijden met tegenstander Excelsior. Zeker de eerste helft niet, toen de ploeg van Pascal Jansen in een tijdsbestek van twintig minuten vijf keer scoorde. Waarbij Mijnans met twee treffers en goed spel zeer belangrijk was voor deze ruime zege. "Hij is enorm leergierig."

