Flinke nederlagen voor Telstar Vrouwen en VV Alkmaar

In Velsen-Zuid zag het er in de eerste helft helemaal niet naar uit dat Telstar tegen een ruime nederlaag zou aanlopen. Bij rust stond nog gewoon de brilstand op het scorebord, maar in een tijdsbestek van negen minuten scoorde PEC Zwolle liefst drie keer. Leonie Vlek was twee keer trefzeker namens de bezoekers en Evi Maatman scoorde ook nog een keer. Diezelfde Maatman tekende vlak voor tijd voor de eindstand van 0-4.

In Den Haag had VV Alkmaar weinig in te brengen. Na treffers van Liz Rijsbergen en Jaimy Ravensbergen stond de thuisploeg na iets meer dan een half uur spelen al op een 2-0 voorsprong. De ploeg van trainer Mark de Vries kon ook na rust weinig klaarspelen. Rijsbergen en Ravensbergen tekende allebei voor hun tweede treffer van de avond en Gina Viehoff besliste het duel op 5-0.

Telstar Vrouwen blijft na de nederlaag steken op de voorlaatste plaats met acht punten. VV Alkmaar staat één plekje hoger met elf punten uit veertien wedstrijden.