Verwarde man met mes en vermoedelijk vuurwapen aangehouden in Velsen-Noord

Aan de Schulpweg in Velsen-Noord is vanavond een man aangehouden die met een mes en iets wat op een vuurwapen lijkt door de straat liep.

De vermoedelijk verwarde man vormde volgens de politie een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving en is daarom door een arrestatieteam aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Door de aard van de melding was dat arrestatieteam met verschillende eenheden aanwezig.

De politie kreeg rond 17.00 uur de melding van een ruzie op straat. Volgens een woordvoerder van de politie zagen agenten die in de Schulpstraat aankwamen, dat de man een woning was ingegaan.

