Marcel en team roeien in 32 dagen de oceaan over: "Wist niet of ik de finish ging halen"

Voor de tweede keer heeft Marcel Ates (62) uit Spaarndam de oceaan getrotseerd. In 2018 met een team van vier man en dit jaar met een gemixt team. 32 dagen afzien, blaren op je handen, benen en billen, 8000 kilocalorieën eten en nog afvallen en alles is zeiknat. Je moet er maar zin in hebben. Het team wordt vierde en laat daarbij 39 andere teams achter zich. "Ik heb nu een keer gewonnen én een record verbroken, dus nu is er geen uitdaging meer", vertelt Marcel.

Eind november gaat de Boka NEDurance de zee op, 14 januari dit jaar komen ze aan bij de finish. Twee mannen en twee vrouwen gaan de strijd aan om in minder dan 40 dagen de oceaan over te varen. "Het is echt intens, echt intens." De atleten hebben al maanden getraind en je moet een wedstrijd van 120 uur afleggen om aan de 'Talisker Whiskey Atalantic Challange' mee te doen. Marcel is nu 62 en daarbij de oudste van zijn team.

Het team strijd ieder twee uur op, twee uur af. Dus met zijn tweeën, twee uur roeien en daarna twee uur rust. Dat betekent dus 12 uur roeien op een dag. "Alles is nat. Ik ben 2 meter en ik lag opgevouwen in de hut. Het is onmenselijk maar ook bijzonder." In de twee uur rust moet je eten, naar het toilet en slapen. En daarna begint je shift weer opnieuw. En dat bijna vijf weken lang. "Ook nu vielen we weer op, andere teams hielden ons in de gaten, we treden met vier boten om de eerste plek" vertelt Marcel.

Overwinning 2018

In 2018 heeft Marcel onverwachts meegedaan met 'The Atlantic Dutch Four' aan de 'Talisker Whiskey Antantic Challange' dat sinds 2013 wordt gehouden. Ze waren met vier Nederlandse mannen die na een roeiwedstrijd in Rusland op het idee kwamen aan deze challenge mee te doen. Na een aantal keren dit idee te hebben geopperd werd er toch een keer echt over gesproken en beraamde het viertal zich op serieuze plannen in de kroeg. "Gaan we nou echt de oceaan over varen?", zei Marcel, zoals dat toen ging, tijdens een biertje in de kroeg.

Niemand in de omgeving neemt hen serieus. "Mijn broer verklaarde me voor gek", vertelt Marcel. "Ik weet nog wel dat we van de kust afvoeren, en dat alles steeds kleiner wordt achter je. En je weet, ik kan net meer terug." Niemand ziet het aankomen, maar het viertal wint. "Iedereen was verbaasd, niemand had ons op de radar. We waren zo snel en er was geen beeldmateriaal van ons, we zaten midden op de oceaan en niemand wist wie wij waren. Toen kwam er een persboot met fotograaf vanaf de finish naar ons toe omdat ze ons niet konden inhalen."

Tekst gaar door onder de foto.