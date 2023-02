Indrukwekkende opleving helpt AZ aan klinkende zege en koppositie

In een tijdsbestek van twintig minuten scoorde AZ vijf doelpunten tegen Excelsior. Daarmee rekenden de Alkmaarders voor de rust al af met de Kralingers. Dankzij de 5-0 overwinning in eigen huis gaat de ploeg van trainer Pascal Jansen in ieder geval voor minimaal twee dagen aan kop in de eredivisie.

Na de bekeruitschakeling moest AZ de zure nasmaak tegen Excelsior zien weg te spoelen. Dat deed het opnieuw met een flink gehavend elftal, want opnieuw miste het een karrenvracht aan spelers. Dat betekende dat Wouter Goes en winteraanwinst Sven Mijnans opnieuw in de basis startten bij de Alkmaarders.

Na twee gelijke spelen in de eredivisie (tegen Utrecht en FC Volendam) ging AZ op zoek naar de eerste overwinning in drie competitieduels. Na een kwartier legde Jesper Karlsson de bal breed op spits Vangelis Pavlidis, maar de pass was onnauwkeurig.

Doelpuntenregen

In de 19e minuut kwamen de Alkmaarders alsnog op voorsprong. Karlsson stuurde Mijnans weg en de aanwinst passeerde zijn tegenstander en zag zijn schot via een tegenstander in het doel belanden: 1-0. Ondanks dat AZ in de openingsfase nog niet overtuigde, regende het ineens wel doelpunten in Alkmaar. Karlsson volleerde de thuisploeg op schitterende wijze naar 2-0. De Zweed kreeg de bal van de zijkant en schoot onberispelijk binnen.

