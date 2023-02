Magneetvissers op zoek naar gestolen antieke wapens na uitloven flinke beloning

10.000 euro, dat is het bedrag dat kunsthandelaar Dickie Zebregs belooft aan degene de antieke wapens, die vorige week van hem gestolen werden, naar hem terugbrengt. Zebregs vermoedt dat de wapens tijdens de vluchtpoging van de dieven op de bodem van de Keizersgracht zijn belandt. Daarom zijn magneetvissers al dagen massaal op jacht naar de buit. "We zijn er meteen op af gegaan"

Via een tracking systeem van zijn laptop en camerabeelden in de buurt wist Zebregs te achterhalen dat de dieven naar een café in de Utrechtsestraat waren gegaan. Toen hij daar niet veel later met de politie aankwam, zijn de dieven zo onopvallend mogelijk het café uitgelopen. De tas, met laptop, bleef achter. De zwaarden bleken spoorloos. "

Magneetvissers

Zebregs vermoedt dat de dieven de zwaarden hebben gedumpt onderweg. Daarom zette hij een oproep, waarin hij een beloning van 10.000 euro aankondigt, in een facebookgroep voor magneetvissers. "Er hebben geloof ik al 40 magneetvissers hier voor de deur gestaan de afgelopen dagen. Het is hun hobby dus ze vinden het allemaal machtig, ook als het niet gedumpt is vinden ze het leuk om te doen."

Ook magneetvisser Leigh Webber is van de partij: "Toen het bericht online kwam van de 10.000 euro kwamen veel magneetvisser hiernaartoe, we hebben veel magneten samen, maar het is nog niet gevonden dus we moeten doorgaan", vertelt hij.

Wat de magneetvissers gaan doen met het geld als ze de buit binnen hebben? "Met vakantie!", antwoorden de meesten overtuigend.