Haarlemse buschauffeurs demonstreren: 'Moeten ons laten zien, niet thuis zitten staken'

Tientallen buschauffeurs verzamelden zich vrijdagochtend bij de Haarlemse busstalling op de Industrieweg voor een demonstratieve wandeling. Zij willen hiermee de staking in het streekvervoer, die sinds maandag aan de gang is, extra kracht bijzetten.

Haarlemse buschauffeurs beginnen aan hun demonstratieve wandeling - Stella Vrijmoed

Voorbijrijdende auto's toeteren aanmoedigend naar de pakweg zeventig buschauffeurs buiten het hek van de busstalling aan de Haarlemse Industrieweg. Op een normale dag drinken ze daar een bakkie en stappen ze op hun bus, maar nu mogen daar niet naar binnen. Het is de laatste dag van de stakingsweek in het streekvervoer.

"Plassen, poepen, eten en je elektrische bus opladen in een kwartiertje pauze: gekkenwerk!" Theo Rutten (58), buschauffeur Connexxion

Ze staan met vlaggen, petjes en hesjes van vakbonden CNV of FNV, sommigen blazen hard op een fluitje. "Actie!", roepen ze als ze beginnen te lopen naar een andere busstalling aan de Jan van Krimpenweg. Gewoon, bij wijze van demonstratie, om zichtbaar te zijn tijdens de staking.

Zo'n 70 procent van de bussen heeft deze week niet gereden, zegt Nanette Stuart, die namens de FNV deze 'ludieke actie' heeft georganiseerd. Ze werkt al vijftien jaar voor Connexxion, dat in opdracht van de provincie het streekvervoer in de regio Haarlem/IJmond verzorgt. Ze kent het stakingsriedeltje inmiddels wel. "In 2018 hebben we zelfs zes weken gestaakt."

Nanette Stuart (rechts) deelt snoep uit - Stella Vrijmoed

Liever doet ze het niet. "Je dupeert altijd de reiziger en we zijn er juist voor hen", zegt Stuart. "Maar we willen het ook veilig houden. En lijnen die er nu zijn behouden." Strak schema Is het nu dan niet veilig? Stuart schetst de problemen: diensten van 9 uur met maar twee keer een kwartier pauze, een strak rijschema en overvolle bussen in de spits vanwege geschrapte lijnen, wat soms tot agressieve passagiers leidt. "Lijn 3 is een drukke stadslijn dwars door Haarlem heen, maar die is afgeschaald vanwege personeelstekort", zegt Stuart. "Je kan beter onrendabele lijnen iets minder vaak laten rijden. Lijn 2 is 's avonds nagenoeg leeg bijvoorbeeld." Plassen, 'stekkeren', eten Haar collega Theo Rutten (58) legt uit hoe krap die pauzes zijn. "Je moet op wat voor manier dan ook naar de wc, plassen, poepen, je moet je elektrische bus 'stekkeren' en dat wil niet altijd goed gaan. Dan moet je bellen en die laadpaal laten resetten, je moet je eten nog in de magnetron doen en ergens opeten. En dat allemaal in een kwartier tijd. Gekkenwerk!"

Soenil en Priscilla komen uit regio Utrecht hun collega's bijstaan

Priscilla Ponso (43) en Soenil Chotkoe (33) komen zelfs uit regio Utrecht om hun Haarlemse collega's te steunen, waar dezelfde problemen spelen. Ponso: "Ik ga met plezier naar mijn werk, maar aan het einde van de dag ben ik zo moe. Ik vind de werkdruk heel hoog. Je bent altijd gehaast tijdens het rijden, want je rijdt 'op tijd'." Chotkoe vult aan: "Je hebt meethaltes, die geven aan in welk tijdvak je op zo'n halte moet zijn om de aansluiting te halen." En als dat mislukt, word je daarop aangesproken, vertelt Ponso. "Ik vind het teleurstellend dat je daarvoor op het matje wordt geroepen, terwijl je doet wat je kan." Solidariteit Dat ze hier met elkaar lopen, creëert een gevoel van solidariteit, zegt Chotkoe. "Als er zoveel mogelijk mensen hier zijn, kunnen we in ieder geval een soort geluid maken. Het is jammer dat het zover heeft moeten komen, dat we de hele week al plat liggen." Chotkoe en Ponso hebben beiden deze week geen rit gereden. En dat voelt dubbel, zegt Ponso. "Je wil gewoon je werk kunnen doen. Maar ik vind dat het wel nodig is. Want als we niks doen, hebben we straks helemaal geen adem meer."

Buschauffeurs komen aan bij de stalling op de Jan van Krimpenweg - Stella Vrijmoed

