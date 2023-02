Deze artiesten treden op voor Turkije en Syrië: "Onmenselijk wat er is gebeurd"

Meer dan 20 artiesten treden vanavond op tijdens het grote Giro 555-benefietconcert in Philharmonie Haarlem. Onder meer Trijntje Oosterhuis, Roel van Velzen, Ruben Annink en Cor Bakker zamelen met hun optredens geld in voor hulp aan Turkije en Syrië, waar vorige week verwoestende aardbevingen hebben plaatsgevonden die ruim 33.000 mensen het leven hebben gekost.

Philharmonie Haarlem

Pianist Cor Bakker Pianist Cor Bakker werd enorm enthousiast toen hij gevraagd werd voor het benefietconcert. "De verschrikkelijke beelden die je ziet, grijpen iedereen enorm aan. Ik zat zelf ook met tranen in mijn ogen naar die beelden te kijken. Ik ben dan ook heel blij dat ik iets kan doen en door middel van een benefietconcert tenminste iets kan bijdragen." De tekst gaat door na de foto.

Pianist Cor Bakker

De beelden die het meeste indruk maakten op Bakker zaten in een fragment van het NOS Journaal. "Maar dat fragment is er later gelukkig uitgehaald", vertelt Bakker. "Het waren beelden uit Syrië, waar nog helemaal geen hulp was in het begin. Daar stond een man in paniek enorm te huilen. Hij hoorde mensen roepen vanonder het puin, en hij stond daar volledig machteloos naast. Je zou het maar meemaken, het is niet te bevatten. Verschrikkelijk." De tekst gaat door na de foto.

"Dit is het ergste wat ik ooit heb gezien" Willeke Alberti

Zangeres Willeke Alberti

Zangeres Willeke Alberti Willeke Alberti wil er alles aan doen om te komen optreden, maar voor nu ligt de zangeres nog ziek op bed met een 'forse keelontsteking'. En daar baalt ze van. "Het is hard nodig. Iedereen geeft wat-ie kan geven om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat mensen in Turkije en Syrië weer normaal onder een dak en in een normaal bed kunnen slapen. Ook moeten we ervoor zorgen dat de kindjes weer zo snel mogelijk naar school kunnen." 'Onmenselijk' Alberti kent een aantal Turkse artiesten, maar was vooral ontroerd door het televisie-optreden van de Turkse zangeres Karsu Dönmez bij Eva Jinek. "Ik heb haar niet heel lang geleden ontmoet en ik heb grote bewondering voor haar en al haar mensen en collega's. Het is bijna niet te doen. Het is zo onmenselijk wat daar in Turkije is gebeurd. En stel je voor dat het jou overkomt van zo dichtbij. Ik vind dit het ergste wat ik ooit heb gezien." Alberti hoopt op tijd beter te zijn om alsnog op te treden, maar die kans is klein. "Ik ga dit weekend zo min mogelijk praten en er alles aan doen om alsnog op te treden, maar ik moet natuurlijk niemand aansteken." De tekst gaat door na de foto.

Cabaret- en muziekduo Veldhuis (r) en Kemper

Cabaretiers Veldhuis & Kemper Veldhuis & Kemper hoefden geen moment na te denken om mee te doen met het benefietconcert. "Over zo’n mooi en vooral broodnodig initiatief van ons ‘thuistheater’ hoefden we als Haarlemmers geen seconde na te denken", vertelt Remco Veldhuis. Zelf hebben ze geen bekenden in Turkije, maar ze hebben wel afgelopen zomer voor een tv-programma een week in Oost-Turkije doorgebracht. "Weliswaar ten noorden van het rampgebied, maar ik heb daar wel kennisgemaakt met hoe ontzettend aardig en gastvrij de mensen daar zijn." 'Niet te bevatten zo schrijnend' De beelden van de aardbeving staan op het netvlies van Veldhuis gebrand. "Elk weldenkend mens kan niet anders dan heel erg gegrepen worden door het leed dat zich daar voltrekt. Je veilige plek, je gezin, je geborgenheid, in een paar luttele seconden is er niets meer van over. Dat is bijna niet te bevatten zo schrijnend."

"Elk weldenkend mens kan niet anders dan heel erg gegrepen worden door het leed" Remco Veldhuis van duo Veldhuis & Kemper

Er is vooral één video die indruk op Veldhuis heeft gemaakt. "Het beeld van de man die de hand van z’n overleden dochtertje nog uren en uren heeft vastgehouden is, als vader van twee dochters, op m'n netvlies gebrand. De beelden geven je zo’n enorm gevoel van machteloosheid, maar door zo’n initiatief kunnen we, hoe verwaarloosbaar klein onze bijdrage ook is, toch iets doen." Het benefietconcert begint vanavond om 20:00 uur. Het concert wordt uitgezonden op NH Nieuws en is live te volgen via de social kanalen van NH Nieuws en Philharmonie Haarlem. Een kaartje kost 35 euro en dankzij Coca Cola, Brand Bierbrouwerij en Vinites zal ook de opbrengst uit de horeca-omzet geheel ten goede komen aan Giro 555. Het doel van deze avond is om minimaal 40.000 euro op te halen.