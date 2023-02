Grote Zaanse inzamelactie voor Turkse slachtoffers: "Als zoiets gebeurt kijkt niemand meer naar afkomst of geloof"

Ruim driehonderd vrijwilligers van de Alevitische Vereniging Cemhuis Zaanstad zetten zich sinds maandag dag en nacht in voor slachtoffers in Turkije. Mensen kwamen massaal spullen afleveren bij het inzamelpunt in Zaanstad. "We werden haast angstig of we het wel aankonden", aldus Serdar Yildiz, lid van het Cemhuis.

De gigantische inzamelactie begon bij een Facebook-bericht. Nadat het nieuws van de aardbevingen in Turkije de Alevistische Vereniging had bereikt was meteen duidelijk dat zij zich wilden inzetten. "We plaatsten een bericht op Facebook om aan te geven dat wij een inzamelpunt zouden worden," vertelt Serdar.

Wat er toen gebeurde hadden ze nooit verwacht. Mensen kwamen massaal met goederen. "We wisten niet eens dat we zoveel volgers op Facebook hadden." De vrijwilligers werden dusdanig overladen met spullen, dat ze sinds maandag dag en nacht aan het werk zijn. "We werden haast angstig of we het wel aankonden. We hebben met jong en oud spullen verzameld en ingeladen. Vooral voor de ouderen werd het echt zwaar."